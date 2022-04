Angelo Marotta morto in un incidente stradale: aveva stupito Gerry Scotti a Tu sì que vales (foto Ansa)

E’ morto Angelo Marotta, il concorrente di Tu sì que vales che sorprese Gerry Scotti con la sua esibizione come ballerino.

Angelo Marotta morto in un incidente stradale: aveva partecipato a Tu sì que vales

Marotta, 63 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale a Vittoria, in provincia di Ragusa. Marotta proveniva da Scoglitti, sulla costa.

Forse aveva trascorso la notte in discoteca. In via Garibaldi ha perso il controllo della propria auto, finendo con una vettura parcheggiata.

Tra le ipotesi della polizia municipale c’è quella di un malore di Marotta, oppure un colpo di sonno.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova presso l’obitorio del cimitero di Vittoria.

Angelo Marotta a Tu sì que vales il 30 ottobre 2021

Angelo Marotta era diventato noto al pubblico televisivo con la propria partecipazione ad una puntata di Tu sì che vales andata in onda sabato 30 ottobre 2021.

Entrato in studio si era sbottonato la camicia, attirando così l’attenzione dei giudici. Quindi si era presentato: “Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria”.

L’esibizione a Tu sì que vales, tra capriole e spaccate

Si era poi esibito sulle note di Baby Baby di Corona, con tanto di capriole e spaccate.

Gerry Scotti, stupito dalla sua performance, lo aveva accolto nella sua scuderia. Marotta era piaciuto molto anche al pubblico da casa: si era guadagnato l’81% dei voti.