ROMA – E’ colpa del giudice di Treviso Angelo Mascolo, quello che diceva di girare armato perché lo Stato ha fallito nel garantire la sicurezza dei cittadini, se un uomo finito in carcere per l’omicidio preterintenzionale della compagna ora può girare libero. Almeno è quanto hanno messo nero su bianco i magistrati del Tribunale del Riesame che, rilevando troppi errori nella sua ordinanza (troppi copia e incolla), hanno annullato il provvedimento di carcerazione.

Mascolo torna dunque a far parlare di sé, questa volta non per un’intervista, come in passato, in cui affermava di essere pronto a circolare armato per legittima difesa, né per la sua discesa in campo in politica (poi ritirata) con ‘Noi per l’Italia’, bensì per un suo provvedimento sonoramente bocciato dai giudici del Riesame di Venezia che hanno scarcerato Luca Furlan, 49 anni di Preganziol, ex compagno di Elda Tandura, morta a 66 anni a Vittorio Veneto dove era stata ricoverata per profonde ferite alla testa.

I giudici, le cui motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni, hanno sostanzialmente accolto le argomentazioni dell’avvocato Alessandra Nava. Secondo il difensore ci si trovava in presenza di una violazione della legge la quale impone “un’autonoma valutazione” da parte del giudice degli elementi di prova mentre Mascolo avrebbe “ricopiato” in buona parte le argomentazioni contenute nella richiesta del pm “senza nulla aggiungere quanto alla valutazione critica” degli indizi.

“Epurando dall’ordinanza genetica tutti i passaggi ricopiati (pur con minime modifiche in qualche punto), la parte in cui il gip ha aggiunto proprie valutazioni sono totalmente assenti”, ha scritto il legale nel ricorso in difesa di Furlan, indagato per omicidio preterintenzionale. Mascolo reagisce con un certo aplomb: “Ho letto e riletto la mia ordinanza – commenta – e sono convinto di averla scritta bene, non è stato un copia e incolla. Le prove erano estremamente chiare e il pm aveva ragione nel motivare le sue contestazioni, sostenendo che erano state le percosse a cagionare la morte della donna”. ”

Rispetto i giudici del Tribunale della libertà, per carità, non critico nessuno – prosegue – ma credo di non aver sbagliato”, aggiunge Mascolo, secondo il quale, la questione “era così chiara e così ben delineata” da non richiedere ulteriori argomentazioni oltre a quelle esposte dal pm”. Una tesi evidentemente non condivisa dai giudici veneziani che hanno disposto l’immediata scarcerazione del presunto omicida, che invece doveva stare in carcere per il giudice trevigiano. Mascolo, prima in una lettera ai quotidiani veneti e poi in alcune interviste, una anno fa, aveva affermato che lo Stato “non e’ più in condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini, anzi semplicemente non c’e’ più. D’ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola”.