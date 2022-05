Angolo Terme, prima la tempesta e poi la frana: evacuate trenta persone

Prima la tempesta e poi la frana, sono state evacuate trenta persone ad Angolo Terme. Il maltempo continua a provocare danni in Valcamonica.

Il maltempo provoca danni in Valcamonica, Angolo Terme colpito da una frana

Come scrive bresciatoday.it, si sono verificati diversi danni da maltempo in Valcamonica. Il peggio sarebbe capitato però ad Angolo Terme dove una frana di oltre 30 metri avrebbe travolto la sede stradale in Via Lorenzetti, frazione di Terzano.

Si sarebbe verificato un ampio smottamento che avrebbe messo in pericolo le abitazioni sottostanti: per questo sarebbe stato necessario evacuare i residenti, in tutto più di trenta persone, con un’ordinanza contingibile e urgente firmata in serata dal sindaco Alessandro Morandini.

Come spiega bresciatoday.it, la pioggia sarebbe caduta copiosa dalle 19 fino alle 20.30 circa. Un’ora e mezza che sarebbe stata sufficiente per verificare numerosi danni.

Frana ad Angolo Terme, la nota del comune

“Sono attualmente in corso da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine le operazioni di monitoraggio dello smottamento – fa sapere il Comune attraverso un comunicato stampa – E’ stata predisposta ordinanza contingibile e urgente per la chiusura veicolare e pedonale del tratto interessato, su Via Lorenzetti e su Viale Terme, nonché lo sgombero e l’evacuazione delle abitazioni nelle immediate vicinanze, in pericolo per eventuali nuovi cedimenti”.