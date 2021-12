Ad Anguillara in provincia di Roma, un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto vicino Roma. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre.

Uomo di 76 anni investito da un’auto in provincia di Roma

Il 76enne, residente in provincia di Torino era in questi giorni ad Anguillara per incontrare il figlio. L’uomo è morto la sera di ieri in ospedale. Alla guida della macchina c’era un ventenne che si è subito fermato a prestare soccorso.

L’uomo è stato travolto mentre attraversava la strada. Sul posto i Carabinieri della stazione si Manziana. Il ragazzo, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti sull’assunzione di alcol e droga.

Napoli, un 27enne investito e ucciso sulle strisce pedonali

Lo scorso novembre, un 27enne è morto investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Tutto è avvenuto lunedì 29 novembre in via Miano, all’altezza della Porta Piccola del Bosco di Capodimonte.

L’uomo alla guida dell’auto che ha investito e ucciso il 27enne è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. Gli agenti della Polizia locale di Napoli hanno raccolto testimonianze sul posto e sono sulle tracce del pirata della strada. Il 27enne era originario della zona di Miano. Dopo l’incidente le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

