Aniello Scafuro, carabiniere in servizio a Marzano di Nola (Avellino) morto per un infarto FOTO ARCHIVIO ANSA

E’ morto Aniello Scafuro, poco meno di 50 anni, carabiniere in servizio presso la Stazione di Marzano di Nola, in provincia di Avellino. Scafuro era appuntato scelto e martedì sera mentre era a casa di amici si è sentito male. Purtroppo per il carabiniere non c’è stato nulla da fare, è stato stroncato da un infarto fulminante.

La vita di Aniello Scafuro

Come riporta il sito Bassa Irpinia, il carabiniere era molto conosciuto per il lavoro che svolgeva aveva in passato prestato servizio anche in altre stazioni dell’Arma come a Visciano. Subito dopo il malore è stato immediatamente allertato il 118 che giunto sul posto dopo poco ma inutilmente, l’uomo era già privo di vita. Oggi i funerali che partono dalla casa dell’Estinto per la Chiesa di San Michele Arcangelo di Schiava di Tufino. L’uomo lascia moglie e tre figli.

Il carabiniere morto a Calamoanci

Sempre mercoledì mattina è morto Giuseppe Sabella, il comandante dei carabinieri di Calamoanci, in provincia di Agrigento. E’ morto in caserma, dove aveva il suo alloggio, a soli 47 anni a causa di un ictus improvviso. Sanitari e medici dell’ambulanza del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sabella, sposato e padre di due figli, si era insediato al comando della stazione dei carabinieri di Calamoanci il 27 agosto dello scorso anno. Come riporta AgrigentoNotizie era nell’Arma dei carabinieri da oltre venti anni e aveva prestato servizio prima in Calabria per poi tornare in Sicilia nella stazione di Burgio e poi alla tenenza di Ribera.