ROMA – Si è spenta circa 20 giorni fa all’età di 88 anni, lasciando tutto in eredità a Silvio Berlusconi. Così Anna C. abruzzese ed ex impiegata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha disposto nelle sue ultime volontà, regalando al Cavaliere un patrimonio di ben 3 milioni di euro.

A darne notizia è stato l’avvocato della donna Andrea Ferrari, che al quotidiano Il Tempo ha fatto sapere:

“Si era rivolta al nostro Studio la signora Anna C. ex impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originaria di L’Aquila ma con ultima residenza a Palermo per rappresentarci quanto segue. La donna, che è venuta a mancare circa venti giorni fa, nubile e senza figli, proprietaria di ben 3 immobili, diversi terreni e due conti correnti, ci aveva incaricato di predisporre un testamento olografo in favore dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con il quale ha lavorato durante i vari mandati di quest’ultimo al Governo”.

L’avvocato precisa: