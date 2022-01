Anna Donalek, originaria di Portici, ha riempito un aereo con 170 tra parenti e amici. In questo modo lei e la sua famiglia hanno vinto una vacanza a Corfù. Era questo infatti il premio messo in palio dalla compagnia Wizz Air.

In dieci giorni ha riempito un intero aereo con 170 persone vincendo così un soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la “più grande famiglia d’Italia” ha un vincitore. Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù.

Il concorso La Famiglia Volante di Wizz Air

Il 30 dicembre 2021 si è ufficialmente concluso “La Famiglia Volante” il contest lanciato dalla compagnia Wizz Air. Gli utenti italiani hanno avuto dieci giorni di tempo per iscriversi al concorso, invitare amici e parenti a fare altrettanto, e provare a riempire l’aereo che, dall’aeroporto di Fiumicino, li condurrà verso un weekend a Corfù.

Il contest ha visto la partecipazione di oltre 3.500 persone da tutta Italia: “Siamo molto soddisfatti del risultato, la competizione è stata molto popolare fin dalle prime ore del concorso. Il nostro più grande ringraziamento va a tutte le famiglie italiane che hanno raccolto la nostra sfida e hanno partecipato a ‘La famiglia volante'”, ha dichiarato Andras Rado, portavoce di Wizz Air. “La sfida è stata ardua, tra gli oltre 3500 utenti che si sono registrati, solo 2 famiglie sono riuscite a raggiungere l’obiettivo e a riempire tutti i 170 posti a bordo dell’aereo.

Anna Donalek vince una vacanza a Corfù

Al termine dell’estrazione, necessaria per decretare i vincitori, è stata la famiglia della signora Anna Donalek ad aggiudicarsi il premio”, aggiunge Rado.

“Fino all’ultimo non credevo di poter vincere. Sono un’appassionata di concorsi, e ne ho vinti alcuni in passato, ma uno così grande, per 170 persone, non mi era ancora capitato. Ho chiamato a raccolta un po’ di persone, ho mandato gli inviti, ho chiesto a tutti di far iscrivere anche i loro cari. Anche mio figlio, che ha 21 anni, ha fatto lo stesso e quando l’ultima persona mi ha detto che non riusciva a salire sull’aereo perché era al completo, ho pensato ‘Ce l’ho fatta!’. Sono veramente contentissima: partire in tanti, riempire un aereo di sole persone che si conoscono, è una cosa meravigliosa”, il commento della vincitrice.