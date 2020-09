Anselmo Josè La Manna è morto d’infarto. Era candidato con il sindaco del centrodesta Marco La Carità ad Ariano Irpino, provincia di Avellino.

Anselmo Josè La Manna, candidato di origini venezuelane ad Ariano Irpino, è deceduto a causa di un infarto.

Aveva 58 anni: noto per le sue battaglie ambientaliste, La Manna era stato per anni lontano dalla politica prima di decidere di tornare in campo in occasione di questa tornata elettorale ed aveva deciso di appoggiare il sindaco del centrodesta Marco La Carità.

La Mamma ha accusato un malore mentre rientrava a casa. Il 58enne è deceduto nel suo furgone e non è riuscito ad avvertire i soccorsi.

A scoprire il corpo ormai senza vita sono stati un suo collaboratore e uno dei suoi due figli. Il ritrovamento è avenuto intorno alle sei del mattino di domenica 20 settembre dopo che la moglie, preoccupata, non vedendolo tornare aveva lanciato l’allarme.

Anselmo Josè La Manna era noto per l’impegno ambientalista

Il candidato era noto per il suo impegno ambientalista. Come racconta FanPage, nel 2008, nel periodo più critico dell’emergenza rifiuti in Campania, La Manna guidò una rivolta contro la realizzazione di una discarica.

In quella circostanza salì sulla cabina di un trattore e condusse una ventina di mezzi fino al luogo scelto per la realizzazione e dove erano già in corso i carotaggi con i tecnici blindati da un cordone di forze dell’ordine.

Polizia e Carabinieri vennero accerchiati dai manifestanti e furono costretti ad abbandonare il sito.

Qualche giorno dopo ci furono nuovi scontri con la Polizia.

Ci fu una marcia con più di 40 mila persone.

In quell’occasione, La Manna rimase ferito. Dopo un ricovero in ospedale dovette affrontare anche un processo (fonte: FanPage).