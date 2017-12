REGGIO EMILIA – Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che giovedì scorso ha ucciso i due figli e ha tentato il suicidio accoltellandosi all’addome, ha deciso di accettare le cure mediche, che fino ad oggi aveva invece rifiutato.

La donna, sposata con l’ex giocatore della nazionale di rugby Andrea Benatti, pare avesse già sofferto di gravi problemi psichici

Li ho visti fare colazione e giocare, poi alle dieci ho deciso di fare quello che ho fatto. Non ce la facevo più a casa, problemi esistenziali, problemi col marito”. “Sono stata io – ha detto la donna fino ad ora poi alle dieci ho deciso di fare quello che ho fatto. Non ce la facevo più a casa, problemi esistenziali,

Antonella Barbieri, ex modella, bellissima e algida – “madre modello, soltanto un po’ triste ultimamente”, come la descrivono le amiche – nelle prime ore del suo ricovero in ospedale non voleva farsi curare. Ora ha cambiato idea.