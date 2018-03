MANTOVA – Antonella Barbieri sognava di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. La mamma di Luzzara che ha ucciso i figli di 2 e 5 anni ora è ricoverata dopo aver tentato il suicidio. Intanto a parlare di lei è Fazio Gardini, fotografo di 52 anni, che ha scoperto l’ex modella anni fa.

Antonio Lecci su Il Resto del Carlino scrive che Gardni ha descritto la Barbieri come una graziosa ventenne alla fine degli anni Novanta che notò mentre era su un bus e gli propose di scattare alcune foto per un book fotografico:

“Dopo tanti anni – confida Gardini – ho notato la sua pagina Facebook e l’ho contattata, pochi mesi fa. A giugno ci siamo pure sentiti per telefono. Sembrava serena, tranquilla. Mi ha perfino chiesto quando tornavo in Emilia, perché era interessata a farmi fare qualche fotografia professionale ai suoi due bambini. Sembrava molto legata a loro, mi ha dato l’impressione di volere davvero bene ai suoi figlioletti”.

Alla fine degli anni Novanta il fotografo reggiano – è originario di Luzzara – ha conosciuto Antonella su una corriera. “Ho notato questa bella ragazza sulla linea che portava da Reggiolo a Reggio. Anche lei stava andando in città. L’ho avvicinata per chiederle se era interessata a fare qualche servizio nella moda o come ragazza immagine. Lei ha subito accettato e qualche giorno dopo le ho scattato le prime immagini, ancora in bianco e nero, per fare un book fotografico. Andammo a Mantova a scattare quelle foto»”.