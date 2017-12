ROMA – “Ho fatto del male, voglio morire” ripete ora Antonella Barbieri, 39 anni, l’ex modella che ha soffocato con un cuscino la figlia Kim di 2 anni e ucciso con una coltellata l’altro figlio Lorenzo di 5. La donna ora è arrestata e ricoverata e rifiuta le cure dopo il tentato suicidio.

“La paziente è vigile e cosciente. Le sue condizioni, al momento, sono stabili. Sono state attivate le consulenze specialistiche del caso” dice la direzione dell’Ausl. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Antonella è nata a Carpi e, dopo aver terminato le scuole, ha tentato l’avventura nel mondo della moda. Alcune sfilate, qualche book fotografico. Si era poi trasferita a Viadana (Mn), dove prima ha gestito un negozio di telefonia e in seguito un centro di estetica specializzato nella ricostruzione delle unghie.

“Sento le voci”. Antonella era stata ricoverata in una clinica psichiatrica in provincia di Mantova per un mese. Un trattamento sanitario obbligatorio, a causa delle patologie psichiatriche che le erano state diagnosticate.

Andrea Bertini, il marito, è molto conosciuto a Viadana per aver giocato nella squadra locale di rugby, che milita in Serie A.