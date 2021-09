Antonella Palmisano chi è: dove e quando è nata, età, luogo di nascita, palmares, vita e carriera. Antonella Palmisano sarà una delle ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età, biografia di Antonella Palmisano

La marciatrice italiana medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo Antonella Palmisano è nata a Mottola, Puglia, il 6 agosto del 1991.

Antonella è figlia di Carmine Palmisano, rappresentante di tessuti e appassionato di motocross e di Maria, sarta con la passione della pallavolo. Il fratello minore, Michele, atleta dell’Atletica Don Milani è stato campione italiano cadetti nel 2009 nella 4 km di marcia a Desenzano del Garda, a Brescia.

Antonella Palmisano: dove vive, vita privata, marito e curiosità

Antonella Palmisano, sposata, vive a Castel Fusano, vicino Ostia. Lo ha raccontato lei stessa in una intervista al Corriere della Sera.

“Quando non ci alleniamo all’impianto delle Fiamme Gialle – le sue parole – l’appuntamento è qui, al Bar della Pineta, due volte al giorno. Questo è il mio campo, la mia palestra, la mia vita. Io con mio marito Lorenzo, i colleghi Massimo Stano e Patrizio Agrusti, Mariavittoria Becchetti e Marco De Luca. E ovviamente Patrizio Parcesepe, il coach che ci tallona in bici, con telecamera e cronometro. Per non perdere l’abitudine di girare in tondo marciamo fino a quattro ore lungo un anello di cinque chilometri. Noi ragazze della 20 con i ragazzi della 50, i ventisti come Massimo per conto loro perché vanno troppo forte. Ma a volte, pur di stare assieme, rallentiamo o ci tiriamo il collo”.

Il palmares della marciatrice

La Palmisano, oro a Tokyo, in bacheca può vantare diversi trionfi. La marciatrice ha vinto 19 titoli italiani di cui 6 assoluti e 13 giovanili (titolata in tutte le categorie) e detiene 3 record italiani giovanili (2 juniores e 1 allieve).

Nelle rassegne internazionali giovanili ha vinto la Coppa del mondo di marcia di Chihuahua in Messico nel 2010 (bronzo nella classifica a squadre), l’argento agli Europei di Novi Sad in Serbia nel 2009 e lo stesso anno il bronzo nella Coppa Europa di marcia in Francia a Metz.

Due le medaglie vinte agli Europei under 23: argento nel 2011 a Ostrava (Repubblica Ceca) e il bronzo a Tampere (Finlandia) nel 2013.

La Palmisano ha in bacheca anche un quarto posto nella 20 km alle Olimpiadi di Rio il 19 agosto 2016 e un bronzo nella 20 km di marcia ai mondiali di Londra 2017.