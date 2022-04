Antonello Venditti in ospedale: “Mi opero, guarderò la Roma con un solo occhio” (Foto Ansa)

Antonello Venditti operato all’occhio destro: lo racconta su Instagram lo stesso cantautore con un video dall’ospedale. Oggi, ha spiegato ai fan, non sarà allo stadio per tifare la sua amata Roma e per questo ha voluto spiegare personalmente ai fan e ai tifosi il motivo della sua assenza.

Nel filmato Venditti indossa il camice e la cuffietta e dice: “Avete capito no? Una cosa non grave all’occhio che vedete dilatato”. “Sono sano come un pesce – specifica – però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”.

Antonello Venditti, che cos’è il pucker maculare all’occhio

Venditti è affetto da pucker maculare, un’affezione dell’occhio dovuta ad una alterazione dell’umor vitreo, che comporta la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, ossia la parte centrale della retina.

A causa di ciò la vista potrebbe via via apparire distorta. Con un breve intervento è possibile rimuovere il vitreo e con esso il disturbo visivo.

Anche con un occhio solo però Venditti non rinuncia alla sua squadra del cuore: “Stasera vedrò la Roma con un monocolo…”.

E annuncia: “Stasera non potrò essere con voi allo stadio ma canterò con un occhio… di riguardo. Poi vi racconto”.