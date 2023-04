E’ precipitato dal settimo piano di un palazzo a Deva, in Romania. E’ morto così Antongiulio Olivieri, imprenditore barese di 37 anni. La tragedia si è consumata sabato mattina, sconosciute al momento le cause della caduta.

L’imprenditore si trovava in un appartamento con la fidanzata, che al momento dell’incidente si trovava in un’altra stanza. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo potrebbe essere scivolato in seguito a un malore oppure a causa di un cedimento della ringhiera del balcone.

In ogni caso la polizia al momento non ha riscontrato elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Gli investigatori non escluderebbero neppure la possibilità di un gesto volontario.

Chi era Antongiulio Olivieri

Antongiulio Olivieri era un esperto di mercati finanziari, aveva lavorato come trader a Milano e in Svizzera. E’ stato anche ospite fisso delle trasmissioni tv di Class Cnbc. Da tempo si era trasferito in Romania per un’attività di impresa con lo zio.

La salma del 37enne è rientrata nei giorni scorsi in Italia, ieri si sono celebrati i funerali a Toritto, paese d’origine della famiglia.

