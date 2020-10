“Io non so se riusciremo ancora ad essere i vostri eroi “. Lo scrive la Dott.ssa Antonia Billeci, nata a Lampedusa, che lavora come dirigente di Medicina d’urgenza e Accettazione all’ospedale Umberto Parini di Aosta.

“Io non lo so se noi, Operatori Sanitari – prosegue – riusciremo nuovamente ad essere i vostri eroi. Non lo so se avremo ancora la forza giusta per affrontare una nuova ondata da infezione da Coronavirus. Nella tempesta attraversata nell’ultima primavera, abbiamo dato tutto di noi”.

Quindi la dottoressa Billeci racconta i drammatici momenti della quarantena. “Tutti i giorni della pandemia ho bofonchiato Io NON voglio più fare questo lavoro. Lo dicevo a me stessa e ai miei colleghi. All’ennesimo esame obiettivo del paziente con insufficienza respiratoria. Tutti uguali”.

“Ho pianto, bevendo tutte le mie lacrime dentro la mascherina, auscultando polmoni. Ho digrignato i denti davanti all’ennesima radiografia, fotocopia di quella del paziente precedente”.

In calce al post la dottoressa allega poi alcune foto di lei e dei colleghi stremati, dopo interminabili turni di lavoro, col volto segnato dai dispositivi di protezione individuale.

“Non lo so se ci troverete ancora qui. Medici sì. Infermieri sì. Angeli, eroi, sì. Fessi no!”, conclude amarissimo il messaggio. (Fonte: Facebook).