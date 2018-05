ALESSANDRIA – Secondo l’accusa Antonino Paratore avrebbe fatto bere acido muriatico alla sorella malata di 73 anni Rosangela, che è morta all’ospedale di Alessandria, e nello stesso modo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] avrebbe poi tentato il suicidio.

Tragedia della disperazione a Frescondino, frazione di San Salvatore Monferrato. Il fratello 67enne, ricoverato in gravi condizioni, è stato dichiarato in arresto per omicidio dai carabinieri, intervenuti nell’abitazione dei due su segnalazione di un conoscente. E’ probabile che l’uomo volesse porre fine alle sofferenze sue e della sorella, malata da tempo.

Spiega Tatiana Gagliano su Radio Gold: