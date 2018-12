APRICENA – Apricena, paese in provincia di Foggia, è sotto choc per la morte di un ragazzo di 27 anni, Antonio Bonfitto, deceduto in ospedale nel giorno di Santo Stefano per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la mattina del 26 dicembre alla periferia della città.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale il 27enne era in sella ad una moto che, per cause ancora da accertare, si e’ scontrata con un’automobile. Il giovane è stato trasferito in ospedale dove è morto per le gravi lesioni subite. E il sindaco di Apricena Antonio Potenza, ha deciso di annullare – in segno di lutto – tutti i festeggiamenti in programma oggi e ha spento anche le luminarie.