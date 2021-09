Antonio Cariello, agente di Polizia Penitenziaria, morto in un incidente in moto a Loreto (Foto d’archivio Ansa)

Antonio Cariello è morto in un incidente a Loreto, in provincia di Ancona. L’agente di Polizia Penitenziaria era in moto, stava andando a soccorrere un collega rimasto in panne. Nell’incidente è morto anche un anziano che era alla guida di un’auto.

Antonio Cariello morto in incidente a Loreto

Cariello è morto nei pressi di Loreto, in provincia di Ancona. Chi ha assistito all’incidente, ha parlato di un botto fortissimo. L’agente di Polizia Penitenziaria stava soccorrendo un collega in panne. L’agente lascia una moglie e due figli piccoli.

Morto anche Giorgio Pelosi, che era alla guida della sua auto

Nell’incidene è morto anche Giorgio Pelosi, 90 anni, che era alla guida della sua auto. Al suo fianco c’era la moglie. Pelosi era stato trasportato in ospedale ancora in vita. Ma è morto il giorno dopo.

Il dolore del Sappe

“Oggi è una giornata tremendamente triste. Purtroppo un caro amico e collega ci ha lasciati a causa di un terribile incidente con la sua moto. Antonio Cariello, di Ruoti in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona. Antonio lascia moglie e figli in tenera età e fa il suo ultimo viaggio in paradiso, dopo un impatto tremendo nei pressi di Ancona, che non ha lasciato scampo al povero Antonio, deceduto sul colpo”. Così Saverio Brienza, segretario regionale del Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria della Basilicata. Regione della quale Cariello era originario.

“Ci stringiamo al dolore di tutta la famiglia ed esprimiamo il cordoglio più sentito per la grave perdita. Conoscevo molto bene Antonio, così come conosco bene tutta la sua famiglia, a cui ripongo il più sentito cordoglio da parte del Sappe della Basilicata. Con la perdita di Antonio la Polizia Penitenziaria piange un fratello, stimato per le sue altissime qualità umane e professionali”.