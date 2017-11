NAPOLI – Antonio D’Amato, ex capo di Confindustria, è stato rapinato a Napoli. Una pistola puntata in faccia: è così che, domenica scorsa, a Napoli, è stata messa a segno la rapina contro D’Amato. Secondo quanto scrive il quotidiano “Il Roma“, in due avrebbero avvicinato D’Amato mentre stava salendo a bordo della sua Aston Martin, al corso Vittorio Emanuele.

I due lo hanno minacciato con l’arma e gli hanno portato via un orologio Patek Philippe del valore di 25mila euro. Le indagini sono in corso: si stanno visionando le immagini delle telecamere così come si punta sui canali della ricettazione.