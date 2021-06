Antonio Giovanni Amato, carabiniere (in congedo) volontario morto per un malore a 60 anni FOTO ARCHIVIO ANSA

E’ morto a 60 anni Antonio Giovanni Amato, brigadiere dei carabinieri in congedo impegnato nelle attività del Nucleo volontariato dell’associazione nazionale carabinieri di Faenza. I funerali si terranno oggi alle ore 15. Amato, 60 anni, è morto per un malore la notte tra giovedì e venerdì in una struttura ricettiva di Canazei, in Val di Fassa.

Antonio Giovanni Amato, una vita per i carabinieri

Originario in provincia di Messina, per anni ha prestato servizio nella caserma a Faenza. Noto in città, dopo il congedo si era avvicinato alla sezione dell’Anc. Con alcuni colleghi in questi giorni era impegnato in un servizio a supporto della Enduro World Series 2021, manifestazione sportiva di mountain bike in Val di Fassa.

Il cordoglio di amici e colleghi

“Antonio era sempre positivo – racconta un amico –. Venerdì mattina il suo compagno di stanza si è accorto che Antonio era a letto e non si muoveva. Scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari che hanno tentato invano di rianimarlo”.

Come riporta Il Resto del Carlino, il presidente dell’Anc Faenza, tenente colonnello in congedo Giancarlo Tatta, sulla pagina social dell’associazione ha scritto: “Con profonda mestizia e immenso dolore, partecipo all’improvvisa scomparsa del nostro brigadiere Antonio Giovanni Amato, consigliere di sezione”. Amato lascia la moglie Maria e i figli Giuseppe e Sabina Lucia. Oggi il corteo funebre partirà alle 14.45 alla volta del cimitero dell’Osservanza dove alle 15 si svolgeranno i funerali.