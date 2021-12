Antonio Morione, di 41 anni, titolare della pescheria “Delfino” a Boscoreale in provincia di Napoli, è stato ucciso nella tarda serata di venerdì 23 dicembre nel corso di una rapina a mano armata. Il fatto è avvenuto in via Giovanni della Rocca dove i delinquenti hanno compiuto la rapina a mano armata ai danni dell’esercizio commerciale.

Titolare pescheria rapinato insegue i ladri

Il titolare ha reagito e ha inseguito i rapinatori. Per assicurarsi la fuga uno dei banditi ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo gravemente Antonio Morione, il quale è morto poco dopo essere stato portato in ospedale. Antonio Morione è stato colpito al volto da un proiettile dei quattro sparati dai banditi. I Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno trovato i quattro bossoli calibro 9×21 in via della Rocca.

Due rapine in due pescherie a Boscoreale

Poco prima della morte di Morione era stata rapinata un’ altra pescheria di Boscoreale. E’ accaduto in via Diaz e uno dei malviventi ha sparato un colpo d’arma da fuoco all’interno del negozio. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso indagini per accertare se sia coinvolta la stessa banda. I militari hanno trovato in via Diaz un bossolo dello stesso tipo di quelli trovati in via della Rocca.

Trovata auto incendiata

Potrebbe essere quella usata dai rapinatori l’auto ritrovata incendiata nella zona del Piano Napoli, una zona di edilizia popolare che si trova alla periferia di Boscoreale. I Carabinieri, pur non confermando la circostanza, non escludono che la vettura sia la stessa utilizzata per arrivare alla pescheria di via Giovanni Della Rocca.