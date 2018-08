MINEO – Un 49enne, Antonio Nicosia, è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa (tra domenica 19 e lunedì 20 agosto) sulla Statale Catania-Gela, in territorio di Mineo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La vittima era alla guida di una Fiat Multipla, con a bordo altri quattro passeggeri, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autocarro che trasportava ortaggi, il cui camionista è rimasto anche lui ferito. I cinque feriti sono ricoverati nell’ospedale di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La Procura di Caltagirone ha disposto l’apertura di un’inchiesta.

Secondo quanto riporta il quotidiano Meridionews, forse uno dei due mezzi coinvolti abbia invaso la corsia opposta di marcia. L’impatto è stato piuttosto violento.L’intervento dei pompieri è servito per estrarre dall’abitacolo della Multipla gli occupanti.