Antonio Pappalardo, generale dei Carabinieri in congedo, ha perso i gradi. Gli sono stati tolti dal ministero della Difesa per motivi disciplinari. In altre parole, è stato punito per le sue dichiarazioni sul Covid rilasciate in più manifestazioni di protesta.

Tolti i gradi a Antonio Pappalardo

Secondo il ministero della Difesa, i comportamenti di Pappalardo sul Covid sono “lesivi del prestigio delle Forze armate e del giuramento prestato”.

Pappalardo è un negazionista sul tema della pandemia ma non sul Covid. Secondo lui la pandemia non esiste mentre il Coronavirus sì ma quest’ultimo sarebbe letale solamente per gli ultra 80enni malati.

Antonio Pappalardo: “La pandemia è una cag*ta pazzesca”

Fecero scalpore le dichiarazioni rilasciate da Pappalardo nel corso di una manifestazione di protesta contro il Covid al Teatro Piccinni di Bari. Ricordiamole di seguito:

“E’ una cag*ta pazzesca, la pandemia non esiste. Il Coronavirus non è letale, ammazza gli ultra 80enni malati. Basta con le menzogne e le falsità, avete terrorizzato il popolo italiano, lo avete annichilito”.