Antrona, comitiva di 12 ragazzi si è persa sull’Alpe Trivera: ricerche in corso a mille metri di quota

In corso le ricerche del soccorso alpino della guardia di finanza per 12 ragazzi che erano andati in escursione. Un altro escursionista aveva perso il sentiero sulle alture della Bassa Ossola tra Genestredo e Colloro





di redazione Blitz

Pubblicato il 9 Agosto 2022 - 18:40