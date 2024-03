Cade a terra e non riesce a rialzarsi per quasi una settimana. Questa la disavventura di un’anziana 90enne di Vicenza, salvata dall’intervento della polizia. Fondamentale l’allarme lanciato da una vicina di casa, che segnalava il fatto di non avere segni di presenza della donna da almeno 5 giorni, non rispondendo al telefono o al campanello.

Come si legge su Il Dolomiti, i poliziotti sono riusciti a entrare in casa dell’anziana dalla finestra. L’hanno trovata riversa a terra e ansimante. E’ stata lei stessa ad avere spiegato di essere caduta a terra da qualche giorno e di non essere riuscita a muoversi per rimettersi in piedi.