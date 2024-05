Anziana di 80 anni muore travolta da un albero mentre sistema l’orto in giardino

Si trovava nell’orto di casa, in giardino, quando un albero si è spezzato e le è crollato addosso, uccidendola sul colpo. Protagonista della vicenda avvenuta ieri pomeriggio ad Argenta, nel Ferrarese, come riporta la stampa locale estense, una donna di 80 anni. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto. A crollare sull’anziana un vecchio albero, ormai secco e malandato. A chiamare i soccorsi alcuni familiari dell’anziana presenti in casa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e elisoccorso i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Argenta. Della vicenda, riportano ancora i quotidiani ferraresi, è stata anche informata la Procura e i primi risultati parlano di una tragica fatalità.