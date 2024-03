Una donna anziana di 89 anni originaria di Padova è stata ricercata da parte della polizia slovena per un presunto furto di carburante avvenuto in una stazione di servizio a Sežana, in Slovenia. Secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza, la donna avrebbe fatto il pieno della sua auto e sarebbe poi partita senza pagare la ricevuta di 61,01 euro. Le indagini sulla targa del veicolo hanno portato alla scoperta dell’identità della donna. Nonostante l’importo relativamente modesto, le autorità slovene hanno richiesto l’aiuto della polizia per rintracciarla. La donna ha confermato di essere la proprietaria dell’auto e di utilizzarla esclusivamente insieme al marito per brevi viaggi all’estero. Riguardo al mancato pagamento del carburante, la donna ha dichiarato di poter aver dimenticato di saldare il conto e si è resa disponibile a pagare l’importo dovuto, anche tornando in auto in Slovenia.