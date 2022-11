Anziana muore tra le fiamme di un incendio scoppiato in un hotel di Bressanone

Una anziana è morta in un incendio in un albergo a Bressanone (Bolzano). Intorno alle ore 8 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’Aquarena per il tetto dell’hotel Cavallino d’Oro in fiamme.

Incendio in un albergo a Bressanone, morta una donna

Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare il rogo e per portare in sicurezza le persone che si trovavano all’interno della struttura. Purtroppo per la donna non c’era niente da fare. La vittima non è una cliente, è la madre 90enne del titolare dell’albergo. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un piano alto dell’edificio. Il decesso con ogni probabilità è avvenuto per intossicazione da fumo.

Il corpo permanente vigili del fuoco di Bolzano in giornata effettuerà un sopralluogo tecnico per risalire alle cause del rogo.

