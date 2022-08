Anziani litigano in casa, lei prova a chiedere aiuto e lui la uccide a bastonate in testa

La violenza disumana al termine di una lite: un pensionato di 73 anni, ha preso un bastone di legno e ha iniziato a colpire in testa la moglie. Quanti colpi le abbia inferto lo diranno con precisione solo gli accertamenti ordinati dalla procura di Ivrea. Quel che è certo è che l’uomo ha colpito la donna con inaudita violenza. E non le ha lasciato scampo. La vittima, 73 anni, è stata trovata priva di vita in un lago di sangue. Lui originario di Fossano (Cuneo), lei di Cuneo; hanno due figlie. Una coppia come tante, secondo i vicini di casa, increduli come accade in simili circostanze e alla ricerca di ragioni che non riescono a trovare.

La lite tra i due anziani

Il loro è un appartamento in un condominio, a Venaria Reale. Un quartiere popolare quasi al confine con il quartiere Madonna di campagna del capoluogo piemontese, nella sua parte più a Nord. A dare l’allarme, ieri mattina intorno alle 11.30, sono stati i vicini di casa. Una prima versione dei fatti vede proprio i vicini protagonisti di una chiamata al 112. Avrebbero sentito una lite tra i due coniugi. L’ennesima secondo alcuni testimoni, che però parlano tutti di racconti altrui e non di testimonianze dirette. Poi silenzio. Troppo silenzio.

La lite, sempre secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe partita in camera da letto. I due hanno iniziato a discutere a voce alta. Tra i motivi che spesso hanno generato screzi nella coppia sembra ci siano questioni familiari, questioni di salute di una delle figlie, che hanno dato preoccupazioni negli anni.

L’arrivo dei carabinieri

La realtà è venuta fuori quando i carabinieri sono entrati nell’alloggio e si sono trovati di fronte l’accaduto. Il corpo dell’anziana a terra. E poco distante i militari hanno sequestrato il bastone che l’uomo ha utilizzato per uccidere la moglie. Un bastone di legno lungo 66 centimetri, che lui teneva in casa. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato al carcere di Ivrea. La donna è stata colpita mentre stava cercando di raggiungere il balcone dell’appartamento. Forse, come ipotizzano gli investigatori, stava cercando di uscire per chiedere aiuto. Non ha fatto in tempo. La furia del marito non le ha dato scampo.