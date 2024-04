Anziano di 95 anni dimentica il freno a mano e muore schiacciato dalla propria auto

Un uomo anziano di 95 anni è morto dopo essere stato investito dalla propria auto. E’ accaduto a Castelveccana, piccolo comune in provincia di Varese. L’anziano ha fermato l’auto in viale Europa, dove risiedeva, ed è sceso per aprire il cancello. La macchina, probabilmente senza freno a mano, è scivolata schiacciandolo contro il cancello di casa. E’ deceduto all’istante. Inutili i soccorsi.