Paura nel reparto di Geriatria dell’ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino, dove un paziente di 91 anni, in stato confusionale, dopo essere uscito dalla sua stanza, ha colpito con forbici e una forchetta altri tre ricoverati, ferendoli. Il 91enne che era ricoverato per una patologia respiratoria, è stato bloccato dai vigilantes ed è stato arrestato dai carabinieri.

I carabinieri hanno arrestato questa mattina un 91enne che, ricoverato in Geriatria al San Luigi, intorno alle 6 e mezza si è alzato dal letto dell’ospedale e ha colpito con delle forbici e una forchetta tre anziane ricoverate nello stesso reparto. L’uomo ha ferito le tre pazienti che erano a letto nella stanza di fianco alla sua. Infermieri e operatori sanitari lo hanno bloccato prima dell’arrivo dei carabinieri.

Le tre pazienti, colpite sul busto, sono state medicate in ospedale. Il 91enne ora è vigilato e trattenuto presso la stessa struttura in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida e di un eventuale trasferimento in un’altra struttura sanitaria.