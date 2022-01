Anziano scopre di avere il Covid, torna a casa dopo il tampone e muore di infarto

Un anziano scopre di essere positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone, e al ritorno a casa è morto per un infarto improvviso. Molto probabilmente a causa dello choc. Si tratta di un 80enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, vedovo, non vaccinato per scelta, che dopo aver accusato i sintomi tipici del virus (tosse, raffreddore, indolenzimento articolare) si è rivolto al medico di famiglia. Il medico gli ha ovviamente consigliato di sottoporsi al tampone in una farmacia della città che ha confermato la positività. Tornato nella sua abitazione, nella quale conviveva con un’anziana vedova, ha accusato il malore che lo ha stroncato sul colpo.

Ad Avellino il Covid riempie gli ospedali

Non si ferma infatti la curva del contagio ad Avellino e provincia, con gli ospedali vicini al collasso per l’alto numero di pazienti ricoverati. In grande sofferenza il San Giuseppe Moscati ed il Sant’Ottone Frangipane, dove i posti letto per i malati Covid sono quasi saturi. Ed anche ieri un alto numero di positivi in tutta la provincia: 591 in 24 ore su 2.732 tamponi analizzati con un tasso di positività pari al 21,63% quotidiano. Dei dieci comuni della Campania con il maggiore tasso di incidenza, nove sono irpini. L’unico comune non irpino in top ten è Maiori, in provincia di Salerno.