CHIETI – Come in una Commedia all’italiana, scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e la festa di compleanno finisce a botte. Bicchieri spaccati, schiaffi e calci: è servito l’intervento di carabinieri, polizia e 118 per interrompere una zuffa al ristorante di Torrevecchia Teatina (Chieti). La titolare del locale è stata costretta a chiamare il 112.

Una giovane coppia decide di festeggiare al ristorante il primo compleanno della loro bimba. A tavola si ritrovano in 14: ci sono la famiglia di lui, un giovane di 26 anni; quella di lei, una ragazza appena maggiorenne; e pure qualche amico della coppia. Tutto sembra filare liscio ma, poco prima delle foto davanti alla torta, si scatena il putiferio. I toni si accendono, le offese si fanno sempre più pesanti e qualcuno alza anche le mani. Il motivo? Il nonno materno della piccola festeggiata, un uomo di 73 anni, ha appena saputo che la moglie, di trent’anni più giovane, ha una relazione con il consuocero 44enne, anche lui presente alla cena.Come scrive Il Messaggero, non è chiaro come l’anziano marito tradito abbia scoperto tutto, fatto sta che lui e la moglie cominciano a picchiarsi

Sul posto arrivano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti, i poliziotti della squadra volante e i soccorritori del 118. Per ora nessuna denuncia.