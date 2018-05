ROMA – Incendiata l’auto della dirigente del commissariato di Anzio, Adele Picariello. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La sua vettura, un Smart acquista di recente, è andata completamente distrutta dalle fiamme la mattina del 17 maggio e la polizia indaga per atto doloso.

L’incendio è divampato poco dopo la mezzanotte del 17 maggio proprio sotto casa della Picariello e le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco arrivati sul posto. L’auto della Picariello infatti era piuttosto nuova, dunque in un primo momento è stata esclusa l’ipotesi che a scatenare il rogo sia stato un cortocircuito. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso e per confermare l’ipotesi dell’atto dolosi, intanto la vettura è stata rimossa e trasportata nel deposito di polizia giudiziaria.