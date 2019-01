ROMA – Alla rievocazione dello sbarco di Anzio (che iniziò il 22 gennaio 1944) una donna anziana, alla vista dei carri armati tedeschi, si è spaventata e ha iniziato a prendere a borsettate un figurante che indossava la divisa delle “SS”. “Andate via, andatevene” ha urlato l’anziana mentre colpiva a suon di borsetatte il povero figurante.

Tutto è successo domenica, mentre in città iniziavano i primi eventi per ricordare lo sbarco. Nessuno ha cercato di fermare l’anziana, come raccontano le cronache locali, consapevoli che in fondo la sua reazione era legata ai terribili ricordi legati alla seconda guerra mondiale.

Tanti gli eventi organizzati ad Anzio in vista del 75° anniversario. Ecco il programma completo:

Martedì 22 gennaio 2018 – Cermonie ufficiali per la commemorazione del 75° Anniversario dello Sbarco di Anzio

9,30 – Cerimonia al Monumento ai Caduti di Anzio-Nettuno

10,30 – 11,30 – Cerimonia al Sicily – Rome American Cemetery-Cimitero Americano Nettuno

12,30 – 13,15 – Cerimonia del 75° Anniversario dello Sbarco di Anzio al Monumento ai Caduti di Anzio-Piazza Garibaldi

13,20 – 14,00 – Cerimonia al Porto di Anzio presso la teca del 50° anniversario dello Sbarco e deposizione di un omaggio floreale alla targa dello Spartan-Porto

15,30 – 16,15 – Cerimonia al Cimitero del Commonwealth di Santa Teresa-Santa Teresa

16,30 – 17,00 – Cimitero del Beach Head – Commonwealth (Falasche)

10,30 – 13,00 e 15,00 – 17,30 – Annullo filatelico emesso dalle Poste Italiane presso il Centro Ricerca e documentazione dello Sbarco di Villa Adele e presso l’esposizione di Piazza Pia-Villa Adele e Piazza Pia-nel corso della giornata saranno deposti omaggi floreali al Cippo al bosco di Foglino ed al Campo della Memoria di Nettuno

Mercoledì 23 gennaio 2019

9,30 – 13,00 – Proiezione del documentario “Frammenti di memoria, immagini e testimonianze” e del cortometraggio “Lo sbarco di Anzio: una lacrima in un mare di storia” di Dario Carbonaro – appuntamento per la stampa e gli istituti scolastici secondari di 1° grado (Scuole Medie)-Villa Sarsina

Visita riservata agli istituti scolastici del territorio alla 10° edizione della Mostra “Bandiere sul Mare”a cura dell’Associazione Warriors at Anzio (su prenotazione) ed alle mostre del Museo dello Sbarco e di Piazza Pia-Porto di Anzio – Piazza Pia – Villa Adele

ore 9,30 e 11,30 – Tour sui luoghi dello sbarco dedicato agli Istituti Scolastici Superiori di Anzio con visite guidate aperte al pubblico sulle principali aree di sbarco: Porto di Anzio, Riviera di Levante – Pineta della Gallinara a Lido dei Pini in collaborazione con il Liceo Scientifico e Linguistico Innocenzo XII-Porto di Anzio – Riviera di Levante – Marinaretti – Lido dei Pini

ore 10,00 – omaggio floreale alla targa dei Rangers presso la Yellow Beach, Paradiso sul Mare con Karla Merrit, Presidente dell’Associazione “Descendants WWII Rangers” USA-Riviera Zanardelli

11,30 – Visita al Cimitero tedesco di Pomezia con il Sindaco di Bad Pyrmont per deposizione di omaggio floreale-Pomezia

Giovedì 24 gennaio 2019

9,30 – 13,00 – proiezione del documentario “Frammenti di memoria, immagini e testimonianze” e del cortometraggio “Lo sbarco di Anzio: una lacrima in un mare di storia” di Dario Carbonaro – appuntamento per la stampa e gli Istituti Scolastici Secondari di 1° grado (Scuole Medie)-Villa Sarsina

Visita riservata agli istituti scolastici del territorio alla 10° esposizione Bandiere sul Mare (su prenotazione) ed alle mostre del Museo dello Sbarco e di Piazza Pia-Porto – Anzio centro

09,30 e 11,30 – Proiezione del docufilm “Shingle 1944” di Pierfrancesco Fiorenza e presentazione del libro “Operation Shingle: lo sbarco anfibio di Anzio, storia ed immagini di guerra” di Enrico Canini per gli Istituti Scolastici Secondari (Superiori)-Cinema Astoria

Venerdì 25 gennaio 2019

9,30 – Presentazione del Catalogo sul materiale bellico del Museo dello Sbarco- Villa Sarsina

10,30 – Convegno: perché lo sbarco del 22 gennaio si definisce “di Anzio” relatori: Gen.le Massimo Coltrinari e Gen.le Luigi Marsibilio, Prof. Giancarlo Ramaccia-Villa Sarsina

09,30 – 11,30 – Proiezione del film Il viaggio di Fanny ( per IV – V elementari e Scuole Medie)-Cinema