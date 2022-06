Aosta, cadavere di una donna ritrovato in una buca sull’argine del fiume Dora Baltea (foto Ansa)

Era sepolta in una fossa la donna di circa 30 anni trovata morta sul greto della Dora Baltea, alla periferia di Aosta. Il corpo si trovava in una buca lunga due metri, larga un metro e profonda circa 50 centimetri. Sul posto si trova la Polizia per svolgere i rilievi. La fossa è dietro la piscina comunale di Aosta. Vicino ci sono i resti di una specie di accampamento all’addiaccio.

La procura di Aosta intende disporre l’autopsia per stabilire le cause del decesso della donna trovata morta nella tarda serata del 31 maggio. Al momento si esclude l’ipotesi del suicidio.

Il corpo era sull’argine ed era corpo ricoperto di fango e foglie. Dai primi accertamenti si ipotizza che la donna sia morta da tempo. Le condizioni del corpo non hanno permesso, fino a ora, di stabilire con esattezza l’età della donna. Si ipotizza che possa avere intorno ai 30 anni.