Aosta, investito da una rampa di un mezzo pesante: morto operaio 61enne

Un operaio di 61 anni di Nus (Aosta) è morto a seguito delle lesioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 marzo, a Chambave. In base a una prima ricostruzione, l’operaio è stato investito da una rampa di un mezzo pesante su cui avrebbe dovuto essere caricata una ruspa. Nell’area sono in corso dei lavori di bonifica. Da accertare le cause del guasto al mezzo pesante. Il decesso è avvenuto all’ospedale Parini di Aosta, dove l’uomo è stato trasportato d’urgenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed è atteso un sopralluogo del pm di turno.

Aperta un’indagine

La procura di Aosta indaga per omicidio colposo a seguito della morte dell’operaio. L’uomo si trovava vicino all’autoarticolato su cui avrebbe dovuto essere caricata una pala meccanica quando è stato colpito da una delle due rampe del rimorchio. La salma si trova all’ospedale di Aosta e gli inquirenti decideranno se sottoporla ad autopsia. Esposito lavorava per una cooperativa di cui è rappresentate un suo parente.

La prima ricostruzione

All’origine dell’incidente avvenuto in frazione Arlier un guasto, probabilmente provocato dal cedimento del punto di ancoraggio di un pistone idraulico della rampa. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, anche i tecnici dello Spresal dell’Usl. Ha svolto un sopralluogo sul posto il pm di turno, Luca Ceccanti.