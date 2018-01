AOSTA – Un furgone si è schiantato contro un bus nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2018 sull’autostrada A5 all’altezza di Chambave, in provincia di Aosta. Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani, tutti residenti a Milano, sono rimasti feriti nell’incidente.

I feriti – quattro ragazzi di 17 anni e due ragazze di 19 – sono stati trasportati all’ospedale Parini di Aosta. La cause dell’impatto sono in via di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta assieme al 118 e ai Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il minibus da 9 posti si è scontrato con il pullman da 54 posti forse per via delle condizioni del manto stradale. Il tratto di A5 tra Chatillon e Aosta Ovest è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il quotidiano Aosta Sera scrive: