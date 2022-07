Appiano Gentile, 21enne chiede il passaggio a un collega e muore in un incidente stradale (foto d’archivio Ansa)

E’ morta ieri la 21enne di Guanzate che nella notte tra sabato e domenica era rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Pedrosi ad Appiano Gentile.

La prima ricostruzione

La 21enne aveva finito il suo turno di lavoro in un bar e per tornare a casa aveva accettato il passaggio di un collega con un furgone, un 38enne di Rozzano.

Tutto è avvenuto intorno alle 4 di mattino. Il conducente, con ogni probabilità, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un muro nel centro del paese. All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito grave, in particolare quella della 21enne, trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, dove le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Si è salvato invece il conducente.

Le indagini

Ancora non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo del furgone all’uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore di Como Mariano Fadda, che ora disporrà tutti gli accertamenti necessari a dare una spiegazione alla morte della ragazza.