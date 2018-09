IMPERIA – Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale ad Apricale, in provincia di Imperia. Un diciannovenne di Ventimiglia è morto per una fucilata all’addome esplosa da un cacciatore. Il dramma si è consumato domenica mattina, intorno alle 8.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma stando a quanto sinora appreso, sembra che il cacciatore abbia scambiato il ragazzo per una preda e ha esploso un colpo dalla propria carabina ferendolo al braccio e all’addome.

Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri con i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, il personale sanitario del 118 e la Croce Azzurra. E’ stato allertato anche un elisoccorso da Cuneo, che ha trasferito l’equipe medica direttamente sul posto, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Ancora molti gli interrogativi. Sembra, infatti, che il ragazzo non fosse un cacciatore, ma non è ancora chiaro se stesse partecipando come spettatore alla battuta o se fosse completamente estraneo. Il cacciatore si trova in caserma dove, con i carabinieri, sta ricostruendo la dinamica dei fatti.