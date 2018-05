FOGGIA – L’auto su cui viaggiava si è ribaltata ed è finita fuori strada sulla statale 89 nel territorio di Apricena, nella provincia di Foggia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il giovane di 21 anni alla guida dell’auto, Enzo Saccone, è morto nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida della sua Renault Clio quando per cause ancora in corso di accertamento ne ha perso il controllo, forse per l’alta velocità. La vettura si è ribaltata più volte ed è finita fuori strada. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato l’auto sul ciglio della strada.