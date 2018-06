Apricena (Foggia), trovato cadavere nelle campagne del foggiano

FOGGIA – I carabinieri di Foggia indagano sul ritrovamento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] del cadavere di un uomo, forse straniero, nelle campagne alla periferia di Apricena, nel Foggiano.

A scoprirlo e ad avvisare i militari sono stati alcuni agricoltori della zona che hanno notato il corpo in un canalone. Al momento non si sa quali siano state le cause che hanno provocato la morte dell’uomo.