APRILIA – Sparano dal balcone e colpiscono un africano per strada: un camerunense è stato ferito a un piede da un piccolo proiettile di piombo mentre passeggiava nel centro di Aprilia, vicino Latina. É accaduto la mattina di Ferragosto. I carabinieri hanno effettuato perquisizioni e individuato i responsabili. Si tratta di tre amici, un 19enne e due minorenni, che sono stati denunciati per lesioni aggravate.

A quanto ricostruito finora, stavano provando alla finestra un fucile ad aria compressa di libera vendita quando sono partiti alcuni colpi e uno ha ferito l’uomo.

L’uomo è entrato in un bar e ha chiesto aiuto, poco dopo sono arrivati i militari ai quali ha indicato la zona di provenienza del colpo. I carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni e quindi hanno individuato i colpevoli. Si sono giustificati dicendo che stavano provando l’arma. L’uomo, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze Sequestrati l’arma e i mini proiettili.