ROMA – Due giovani migranti "dispersi, presumibilmente annegati nel Mediterraneo, dopo il difficile intervento di salvataggio della nave Aquarius" di notte lo scorso weekend. Lo fa sapere Medici senza frontiere citando testimonianze dei superstiti che stanno navigando verso Valencia.

Attraverso le testimonianze incrociate dei naufraghi che viaggiavano sui 2 gommoni tratti in salvo dall’Aquarius sabato scorso, lo staff di Msf ha appreso che un sudanese e un nigeriano risultano dispersi. I 2 uomini “hanno perso la vita durante un soccorso critico nella notte”, viene spiegato in un tweet.

Cominciano ad emergere le storie dei 629 migranti presi a bordo dalla nave Aquarius nello scorso weekend. Medici senza frontiere, che ha un proprio staff a bordo, riporta la testimonianza del ventenne Ibrahim: “Sono andato in Libia per lavorare, ma quando sono arrivato, sono stato messo all’asta e venduto per 1.000 dinari libici. Una volta il mio proprietario era ubriaco, ha preso alcuni uomini neri e li ha sparati. Insieme ad un amico abbiamo dovuto prendere i corpi e seppellirli”.

Quasi un anno fa a Sabha, racconta ancora il giovane, “sono stato picchiato con una sbarra di ferro mentre degli uomini filmavano e ridevano di me. Stavano filmando per costringere la mia famiglia a mandare soldi per la mia libertà. Continuavano a mandare video e immagini di loro che mi picchiavano giornalmente chiedendo sempre più soldi”.