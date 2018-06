ROMA – “Dattilo, la nave della Guardia Costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo scrive in un tweet Sos Mediterranee sottolineando che si tratta di una decisione presa a causa del maltempo. “Aquarius – aggiunge infatti la Ong – proseguirà lungo la costa orientale della Sardegna per ripararsi dal maltempo altrimenti insopportabile per le persone a bordo, esauste, scioccate e con il mal di mare”.

La possibilità di modificare la rotta utilizzando la Sardegna come ‘schermo’ contro il maltempo era una delle ipotesi messe in campo fin dall’inizio dalla Guardia Costiera Italiana, proprio per garantire durante l’intero viaggio fino a Valencia “le condizioni di massima sicurezza possibile” ai migranti. Attualmente Aquarius sta viaggiando all’interno delle acque territoriali italiane, a una decina di miglia dalle coste della Sardegna orientale e ad una velocità di quasi 9 nodi. Il passaggio nelle bocche di Bonifacio allo stato è previsto nella prima mattinata di domani mentre l’arrivo a Valencia è ipotizzato nella serata di sabato.