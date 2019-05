FROSINONE – Ha lasciato il cimitero di Aquino, vicino Frosinone, dove si era recato per fare visita alla tomba del figlio morto, e ha avuto un incidente d’auto. L’uomo si è scontrato con l’auto guidata da Ettore Urbano, primario al pronto soccorso del Santa Scolastica. Il medico ha prestato i primi soccorsi all’uomo rimasto incastrato nella vettura, che è stato portato in elicottero a Roma.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo rimasto ferito nell’incidente avvenuto nel pomeriggio del 30 maggio è il padre del sergente dell’Esercito Massimo Terelle, morto da poco. L’uomo si era recato al cimitero sulla tomba del figlio, quando a bordo della sua Fiat Punto si è scontrato con la Mercedes guidata dal primario.

Il primo a prestare soccorso è stato il medico, rimasto illeso nell’incidente, poi sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno accertato la gravità delle ferite dell’anziano pensionato e ne hanno disposto il trasporto in elicottero in un ospedale a Roma. Le condizioni del pensionato sono stabili e non è in pericolo di vita.