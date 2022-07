Aradeo (Lecce), 75enne morto in casa da solo. Scoperto dopo una settimana

Era morto ma lo hanno scoperto dopo una settimana. Ad Aradeo, provincia di Lecce, un 75enne è stato trovato morto nella sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal non vederlo uscire da casa da qualche giorno e soprattutto dai miasmi che provenivano dall’abitazione. Purtroppo non è la prima volta che accade. Anzi.

I drammi della solitudine

A inizio luglio a Brescia una 55enne è stata trovata morta in casa dopo tre settimane. Sono quelli che possiamo definire “i drammi della solitudine”.

Anche a Brescia i vicini si accorsero che qualcosa non andava soltanto per i miasmi. Quando i Vigili, arrivati sul posto, chiesero loro da quanto la donna non si vedesse in giro i vicini non riuscirono neanche a dare una risposta certa.