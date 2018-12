LECCE – Una donna anziana è morta nel crollo di una abitazione causato da un’esplosione originata da una fuga di gas.

Tutto è accaduto a Aradeo, in provincia di Lecce, nella mattina di lunedì 31 dicembre, poco prima delle 8, in via Silvio Pellico al civico 54.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco impegnati ad estrarre dalle macerie il corpo della vittima che si trova sotto un cumulo di detriti. Sul posto stanno operando anche i carabinieri e i sanitari del 118. I soccorsi sono arrivati immediatamente dopo l’esplosione. Le notizie sono ancora frammentarie.

IN AGGIORNAMENTO