Aranova (Fiumicino), incendio divampa in un’area boschiva. Sul posto Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato in un’area boschiva ad Aranova, Fiumicino. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile con alcune squadre dei Vigili del Fuoco. Per domare l’incendio è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero. Le fiamme sono divampate nella zona di via Vincenzo Crescini. Ad alimentare l’incendio la sterpaglia secca.

“Immediato – racconta Canale 10 – l’intervento della Protezione Civile – sul posto i volontari della “Nuovo Domani” – oltre a diverse squadre dei Vigili del Fuoco e un elicottero, subito in attività per la gravità della situazione, che alle 15.30 non risulta ancora tranquillizzante per i residenti di Aranova. Si teme che il fuoco riesca ad arrivare in prossimità della abitazioni, come accaduto per l’incendio di qualche giorno fa che ha messo in crisi un’ampia zona abitata di Vitinia”.