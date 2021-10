Arbitro di 18 anni preso a pugni durante partita di Prima Categoria: ricoverato in ospedale

Un arbitro di 18 anni della sezione di Imperia è finito in ospedale dopo esser stato preso a pugni da alcuni tesserati del club savonese del Quiliano. Tutto è accaduto al termine della partita Quiliano-Valleggia – Campese, valida per il campionato di Prima Categoria e finita 3-3. Il gol del pari nei sei minuti di recupero concessi hanno scatenato la furia di un tesserato della società di casa.

I carabinieri e l’arbitro preso a pugni

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno portato l’arbitro in ospedale per accertamenti. “Una vergogna per tutti e per il movimento calcistico ligure che fortunatamente non è questo – ha detto Giulio Ivaldi, presidente del Comitato ligure Figc -. Mi rivolgo a tutti con un accorato appello: siamo alle prime giornate di campionato, abbiamo fatto una fatica immane per tenere il movimento unito durante la pandemia e ripartire come sta avvenendo. Fermiamo, per favore, la violenza nei fatti e nelle parole che la alimentano”.

La rissa e le botte al giovane arbirtro

L’episodio si è consumato domenica pomeriggio allo stadio Picasso di Quiliano. Secondo quanto ricostruito al 96′, dopo il pareggio ottenuto dagli ospiti, l’arbitro, il diciottenne Mehmet Akif Kartal è stato aggredito da tesserati del club savonese. Episodio che il presidente della società quilianese, Giorgio Landucci, ridimensiona. “Non è successo nulla di grave, di questo sono certo – ha detto Landucci-. Ho visto l’arbitro dopo la partita nello spogliatoio e non mi sembrava sconvolto ma sinceramente non so cosa sia accaduto. L’episodio è avvenuto in un angolo nascosto del campo. Il direttore di gara denuncia di aver subito violenza, vedremo di risolverla come meglio possiamo. Se è successo qualcosa di sgradevole – ha aggiunto la società Quiliano & Valleggia lo condanna con fermezza”.

La società comunque contesta la direzione arbitrale. “L’arbitro ha concesso 6′ di recupero senza segnalarlo – spiega Landucci – ha fatto proseguire fino alla rete del pareggio degli ospiti. Secondo noi la direzione di gara non è stata delle migliori”